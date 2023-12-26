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الثلاثاء، 26-12-2023 11:20 م

تقرير ديوان المحاسبة: تجاوزات بصرف المكافآت في دائرة الموازنة العامة

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الوكيل الإخباري - كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022، أنه لدى تدقيق قيود وسجلات دائرة الموازنة العامة لعامي 2020 / 2021 تبين منح عدد من الموظفين مكافآت مالية ( مكافآت شهرية، مكافآت تميز الـ 5% الخاصة بوزارة المالية ) تتجاوز قيمتها 500 ديناراً شهرياً، خلافا لاحكام المادة 6/7 من تعليمات منح المكافآت والحوافز .

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وأشار التقرير الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أنه تبين وجود ازدواجية في منح المكافآت لقاء أداء نفس العمل من خلال منح عدد من الموظفين مكافآت إضافية لقاء إعداد مشروع قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية لعامي 2021 /2022، بلغ مجموعها 44450 دينار بموافقة وزير المالية بخلاف المادة 4 / ه من تعليمات منح مكافآت موظفي دائرة الموازنة العامة الشهرية التي تتضمن صرف مكافآت لقاء إعداد قانون الموازنة . 


وبين أنه تم صرف مكافآت شهرية بقيمة 778 دينار للموظف بعقد شامل وتفوق القيمة الواردة ضمن العقد المبرم معه خلافا لاحكام المادة 6/7 من تعليمات منح المكافآت والحوافز. 



 




 

 


 

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