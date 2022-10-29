صناديق انتخابات غرف الصناعة تغلق عند 7 مساء ونسبة الاقتراع وصلت إلى 82.58%

الوكيل الاخباري - بلغت نسبة الاقتراع لانتخابات أعضاء مجالس إدارة غرف الصناعة وممثلي القطاعات الصناعية لسنة 2022، حتى الخامسة والنصف مساءً 82.58%، وفق الهيئة المستقلة للانتخاب.



وتنتهي انتخابات غرف الصناعة عند السابعة مساء.



وشهدت الساعة الأولى من الاقتراع بعد اكتمال النصاب، إقبالاً "ملحوظا وحضورا للناخبين" بحسب الهيئة التي قالت، إنها اتخذت الإجراءات الكفيلة للتسهيل على الناخبين لاستلام البطاقات الانتخابية والوصول إلى مراكز الاقتراع والفرز.

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