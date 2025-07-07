إنقاذ طاقم سفينة تعرضت لهجوم قبالة الحديدة في البحر الأحمر

والهجوم الذي وقع قبالة الساحل الجنوبي الغربي لليمن هو الأول الذي ترد بلاغات عنه في الممر الملاحي الحيوي منذ منتصف أبريل (نيسان).
وذكرت مصادر أمنية بحرية أن ناقلة البضائع السائبة "ماجيك سيز"، المملوكة لجهة يونانية وترفع علم ليبيريا، تسربت إليها المياه بعدما هاجمتها زوارق بحرية مسيّرة.
وقالت الهيئة إن جميع أفراد طاقم الناقلة بخير، بعد أن أنقذتهم سفينة تجارية عابرة.
وأضافت الهيئة والشركة في تقريرين أن ثمانية زوارق صغيرة استهدفت السفينة في البداية بإطلاق نار وقذائف صاروخية، قبل أن يرد فريق أمني مسلح على السفينة بإطلاق النار.
وقالت "أمبري" في تحذير منفصل إن السفينة تعرضت لاحقاً لهجوم من أربع وحدات بحرية مسيّرة. وأضافت: "اصطدمت اثنتان من الوحدات البحرية المسيّرة بجانب السفينة، مما ألحق أضراراً بحمولتها".
وذكرت الهيئة أن الهجوم تسبب في اندلاع حريق على متن السفينة.
ولم تُعلن أية جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم، لكن "أمبري" قالت إن تقييمها يشير إلى أن السفينة "ينطبق عليها المعايير التي حددها الحوثيون لاستهداف السفن".
وقالت الهيئة والشركة إن هجوم الأحد وقع على بعد 51 ميلاً بحرياً جنوب غربي الحديدة باليمن.
ولا يزال التوتر في الشرق الأوسط متصاعداً بسبب الحرب في غزة، وما تلاها من حرب بين إسرائيل وإيران استمرت 12 يوماً، والغارات الجوية الأميركية على مواقع نووية إيرانية في يونيو (حزيران).
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