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الإثنين، 20-11-2023 02:05 م

صندوق الزكاة في الطفيلة يطلق حملة كسوة الشتاء

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الوكيل الإخباري - أطلق صندوق الزكاة في مديرية أوقاف محافظة الطفيلة، بالتعاون مع لجنة الزكاة والصدقات في المحافظة وهيئة شباب كلنا الأردن، اليوم الاثنين، حملة تطوعية تحت شعار "كسوة الشتاء".اضافة اعلان


واشتملت الحملة على معرض للألبسة يحتوي على الآلاف من قطع الألبسة لمختلف الأعمار.

وأكد مدير المديرية الدكتور لؤي الذنيبات، الذي افتتح المعرض الخيري، الدور البارز للجان الزكاة وتعاونها مع صندوق الزكاة، لتنفيذ حملات خيرية ومساعدة الأسر المعوزة، ما يسهم في الحد من بؤر الفقر والعوز في العديد من مناطق الطفيلة.

 




 

 


 

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