صندوق لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر

الوكيل الاخباري - أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء، برئاسة الدكتور بشر الخصاونة، نظام صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر لسنة 2023 م.



وجاء النظام تنفيذاً لأحكام المادة (14) من قانون منع الاتجار بالبشر لسنة 2009 م، التي نصّت على إنشاء صندوق لتقديم المساعدات اللازمة للمجني عليهم والمتضرِّرين من الجرائم المنصوص عليها في القانون، ولغايات تحديد إدارة الصّندوق وأوجه الإنفاق منه وجميع الشُّؤون المتعلِّقة به.

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