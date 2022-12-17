السبت 17-12-2022
الوكيل الاخباري

الأمن العام : قوة أمنية تؤمّن حرية التنقل على جميع الطرق بالأردن - صور

جمعية رجال الأعمال: يجب عدم المساس بأسعار الفوائد على جميع القروض

الخصاونة يوعز بتسهيل مهمة حركة الشاحنات بما يكفل انسيابيَّة توريد البضائع

الخصاونة يوجه بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ القانون وترسيخ سيادته

البلقاء التطبيقية تعلن عن أكبر ابتعاث خارجي

راصد جوي : الاردنيون على موعد مع الثلوج بهذا الموعد

إطلاق حملة كسوة الشتاء في الطفيلة

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

صحفي قطري معروف يُغرد عن الاحداث في الاردن

الأشغال تنهي أعمال طرق تلفريك عجلون

السبت، 17-12-2022 06:00 م

الخصاونة يوجه بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ القانون وترسيخ سيادته

الخصاونة ٢


الوكيل الاخباري - أكَّد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أهميَّة الاستمرار باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ القانون وترسيخ سيادته، والحفاظ على الممتلكات العامَّة والخاصَّة، وانسيابيَّة تقديم الخدمات للمواطنين.

كما أكَّد رئيس الوزراء خلال ترؤسه اجتماعاً اليوم السبت، حضره عدد من الوزراء والمسؤولين والقيادات الأمنيَّة والجهات المختصَّة، احترام الحكومة لحقّ التَّعبير السِّلمي عن الرأي وفق مظلَّة الدستور.

واستهلَّ رئيس الوزراء الاجتماع بالترحُّم على شهيد الوطن والواجب العقيد الدكتور #عبد_الرزاق الدلابيح الذي قضى أثناء تأديته الواجب خدمةً للوطن وحفاظاً على سلامة المواطنين والممتلكات العامَّة والخاصَّة؛ متمنِّياً للمصابين الشِّفاء العاجل.

وشدَّد على أنَّ الأجهزة الأمنيَّة المختصَّة تواصل جهودها ليلاً نهاراً في التقصِّي عن القَتَلة والمخرِّبين الذين طالت أيديهم الغادِرة روّح الشَّهيد الدلابيح والمصابين وتقديمهم إلى يد العدالة لينالوا جزاءهم.

وأشاد رئيس الوزراء بجهود نشامى الأجهزة الأمنيَّة الذين يصلون الليل بالنّّهار في سبيل ترسيخ سيادة القانون والسَّهر على راحة المواطنين وتأمين الممتلكات العامَّة والخاصَّة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
0

الأمن العام : قوة أمنية تؤمّن حرية التنقل على جميع الطرق بالأردن - صور

12202215161146937531639

جمعية رجال الأعمال: يجب عدم المساس بأسعار الفوائد على جميع القروض

بشر-الخصاونة

الخصاونة يوعز بتسهيل مهمة حركة الشاحنات بما يكفل انسيابيَّة توريد البضائع

www

البلقاء التطبيقية تعلن عن أكبر ابتعاث خارجي

122022518217346703915

إطلاق حملة كسوة الشتاء في الطفيلة

220201895045598936093

صحفي قطري معروف يُغرد عن الاحداث في الاردن

أخبار متعلقة
1020222182610786570345

حزمة مشروعات خدمية على خطة بلدية الطفيلة للعام 2023

مبنى رئاسة الوزراء

اجتماع عاجل في مجلس الوزراء

بشر-الخصاونة

الخصاونة للاردنيين : أمامنا الكثير من الأيَّام الأفضل

1120223018241415777809

رئيس الوزراء يعلن عن قرارات واجراءات حكومية قادمة

الخصاونة ٢

5 قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاربعاء