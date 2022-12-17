الخصاونة يوجه بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ القانون وترسيخ سيادته

الوكيل الاخباري - أكَّد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أهميَّة الاستمرار باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ القانون وترسيخ سيادته، والحفاظ على الممتلكات العامَّة والخاصَّة، وانسيابيَّة تقديم الخدمات للمواطنين.



كما أكَّد رئيس الوزراء خلال ترؤسه اجتماعاً اليوم السبت، حضره عدد من الوزراء والمسؤولين والقيادات الأمنيَّة والجهات المختصَّة، احترام الحكومة لحقّ التَّعبير السِّلمي عن الرأي وفق مظلَّة الدستور.



واستهلَّ رئيس الوزراء الاجتماع بالترحُّم على شهيد الوطن والواجب العقيد الدكتور #عبد_الرزاق الدلابيح الذي قضى أثناء تأديته الواجب خدمةً للوطن وحفاظاً على سلامة المواطنين والممتلكات العامَّة والخاصَّة؛ متمنِّياً للمصابين الشِّفاء العاجل.



وشدَّد على أنَّ الأجهزة الأمنيَّة المختصَّة تواصل جهودها ليلاً نهاراً في التقصِّي عن القَتَلة والمخرِّبين الذين طالت أيديهم الغادِرة روّح الشَّهيد الدلابيح والمصابين وتقديمهم إلى يد العدالة لينالوا جزاءهم.



وأشاد رئيس الوزراء بجهود نشامى الأجهزة الأمنيَّة الذين يصلون الليل بالنّّهار في سبيل ترسيخ سيادة القانون والسَّهر على راحة المواطنين وتأمين الممتلكات العامَّة والخاصَّة.

اضافة اعلان