الثلاثاء 09-02-2021
الوكيل الاخباري
 

بريطانيا: انخفاض الاصابات وارتفاع الوفيات بكورونا

بريطانيا: 3 اختبارات لفحص كورونا للقادمين

إسبانيا تتجاوز عتبة ثلاثة ملايين إصابة بكورونا

تفاصيل الحالة الجوية يوم غد الأربعاء

تطور جديد حول عودة عمل صالات الاعراس بالاردن

وزارة التربية تهيب بأولياء أمور طلبة المدارس

وزارة التربية: إصابة 14 معلما وإداريا و12 طالبا بكورونا

وفاة ستيني بتدهور شاحنة في الكرك

الإمارات تعلن وصول مسبار الأمل إلى مداره حول المريخ

%5.97 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الثلاثاء

الثلاثاء، 09-02-2021 06:44 م

صندوق همة وطن يصرف أكثر من 93 مليون دينار كدعم لجهات عديدة

720201211179295291142


 الوكيل الاخباري - وصل مجموع المبالغ التي صرفها صندوق "همة وطن"، منذ بدء المساهمة فيه خلال العام الماضي وحتى اليوم الثلاثاء، 133ر93 مليون دينار، من أصل أكثر من 94 مليون دينار، إجمالي ما وصله من مساهمات.
اضافة اعلان

وقدم الصندوق دعماً بقيمة 73 مليون دينار على 3 دفعات لصندوق المعونة الوطنية، كما قدم 433ر10 مليون دينار، لدعم مستشفى الجامعة الأردنية لتوفير أجهزة التنفس الصناعي النافذ وغير النافذ، وأجهزة غسيل الكلى وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية وتجهيز المستشفيات الميدانية لاستيعاب المرضى في مستشفيات القطاع الخاص.

وقدم الصندوق كذلك مبلغ 2ر4 مليون دينار لوزارة الصحة لتوفير جهاز (pcr)، وعينات فحص كورونا، ومليوني دينار على دفعتين لدعم تكية أم علي، إلى جانب مليوني دينار وعلى ثلاث دفعات لدعم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين(دعم عودة آمنة).

كما قدم صندوق "همة وطن" دعما بقيمة 5ر1 مليون دينار، وعلى دفعتين للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

يذكر أن إجمالي المساهمات التي قدمتها البنوك والشركات والمؤسسات والأفراد في الصندوق الذي أنشئ لدعم جهود الدولة الأردنية في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد وحماية صحة وسلامة المواطنين، بلغت منذ تأسيسه العام الماضي ولغاية اليوم الثلاثاء نحو 356ر94 مليون دينار.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة "همة وطن"، قامت بتكليف شركة ارنست يونغ لتدقيق ومراجعة الحسابات الخاصة بالصندوق وتقديم تقرير مالي حسب الأصول والأعراف الدولية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
640ceca9-307a-45e1-b947-c4e25d1d3d10

منح لقاح أسترازينيكا الإجازة الطارئة للاستعمال في المملكة

220212212846273577454

تطور جديد حول عودة عمل صالات الاعراس بالاردن

220218182643667390402

وزارة التربية تهيب بأولياء أمور طلبة المدارس

220219132821930504566

وزارة التربية: إصابة 14 معلما وإداريا و12 طالبا بكورونا

22021417419506556175

%5.97 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الثلاثاء

6022bd6da6625

الملك والمستشارة الألمانية يبحثان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن وألمانيا

أخبار متعلقة
CSPD Building

الاحوال المدنية ترفد خزينة الدولة بـ19 مليون دينار

5c42df5745c7ddef5309ad237b396056 (Custom)

الحكومة الكورية تتبرع بمليون دولار لدعم اللاجئين في الاردن

1202110121846110703312

اعلان صادر عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

734e5d04-c592-4f9d-8490-0703cb356c69 (Custom)

836 مليون دينار صادرات تجارة عمان العام الماضي