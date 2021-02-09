صندوق همة وطن يصرف أكثر من 93 مليون دينار كدعم لجهات عديدة

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





وصل مجموع المبالغ التي صرفها صندوق "همة وطن"، منذ بدء المساهمة فيه خلال العام الماضي وحتى اليوم الثلاثاء، 133ر93 مليون دينار، من أصل أكثر من 94 مليون دينار، إجمالي ما وصله من مساهمات.وقدم الصندوق دعماً بقيمة 73 مليون دينار على 3 دفعات لصندوق المعونة الوطنية، كما قدم 433ر10 مليون دينار، لدعم مستشفى الجامعة الأردنية لتوفير أجهزة التنفس الصناعي النافذ وغير النافذ، وأجهزة غسيل الكلى وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية وتجهيز المستشفيات الميدانية لاستيعاب المرضى في مستشفيات القطاع الخاص.وقدم الصندوق كذلك مبلغ 2ر4 مليون دينار لوزارة الصحة لتوفير جهاز (pcr)، وعينات فحص كورونا، ومليوني دينار على دفعتين لدعم تكية أم علي، إلى جانب مليوني دينار وعلى ثلاث دفعات لدعم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين(دعم عودة آمنة).كما قدم صندوق "همة وطن" دعما بقيمة 5ر1 مليون دينار، وعلى دفعتين للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.يذكر أن إجمالي المساهمات التي قدمتها البنوك والشركات والمؤسسات والأفراد في الصندوق الذي أنشئ لدعم جهود الدولة الأردنية في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد وحماية صحة وسلامة المواطنين، بلغت منذ تأسيسه العام الماضي ولغاية اليوم الثلاثاء نحو 356ر94 مليون دينار.وكانت اللجنة المكلفة بإدارة "همة وطن"، قامت بتكليف شركة ارنست يونغ لتدقيق ومراجعة الحسابات الخاصة بالصندوق وتقديم تقرير مالي حسب الأصول والأعراف الدولية.