الخميس 17-11-2022
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الخميس، 17-11-2022 09:03 ص

صورة تلهب مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن

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الوكيل الإخباري - أشعلت صورة ورقة امتحان في اللغة العربية لطالب مواقع التواصل الاجتماعي بسبب امتناع الطالب عن إعراب الفعل "مبني للمجهول" تأدبًا أمام الله عز وجل .

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وتداول النشطاء إجابة الطالب على سؤال إعراب (قال تعالى : خلق الإنسان من عجل ) حيث كان إعرابه على كلمة "خُلق" أنها فعل ماضي لم يسمى فاعله منوهاً أنه لن يكتب مبني للمجهول ادباً امام لفظ الجلالة .


ونال الطالب تقدير المعلم مما دفع المعلم إعطاء الطالب العلامة الكاملة في الامتحان قائلاً له "بارك الله في أدبك وعلمك .. أحسنت".


وتفاعل النشطاء مع صورة ورقة الامتحان بشكل إيجابي وعبروا عن خلق وحسن تربية الطالب.


 




 

 


 

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