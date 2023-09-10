الأحد 10-09-2023
الوكيل الاخباري

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاحد

تحذير هام من البنك المركزي للأردنيين

شكاوى من عدم توفر مرافقين لحافلات نقل طلبة مكفوفين في عمّان

معهد الجيوفيزياء المغربي: قوة الزلزال المُدمر كانت مفاجئة

في ظل ترقب أسواق العالم.. توقعات بأن يرجئ الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة للشهر الحالي

ضباط ارتباط وتفتيش على المخالفات لمكافحة التدخين بالاردن

مشاجرة بالادوات الحادة في عمان

الصرايرة: قرار مرتقب بزيادة عدد مقاعد الطب في الجامعات الأردنية

تفاصيل العثور على جثة سيدة داخل منزلها في ضاحية الرشيد

نقابة الأطباء: فرق طبية جاهزة للمساهمة بجهود الإغاثة في المغرب

الأحد، 10-09-2023 01:44 م

ضباط ارتباط وتفتيش على المخالفات لمكافحة التدخين بالاردن

820236151314143226927


الوكيل الاخباري - بدأت وزارة الصحة بتنفيذ ورشات تدريبية لبناء قدرات ضباط ارتباط مكافحة التدخين بالتعاون مع الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية "امفنت"، وذلك بالتزامن مع تطوير الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة التبغ، والتي تعمل الوزارة على إنجازها استجابة للتوجيهات الملكية السامية التي تدعو لاتخاذ كافة التدابير الهادفة لمكافحة التدخين وإنفاذ قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 وتعديلاته.

ونفذت الوزارة أولى سلسلة هذه الورشات بمشاركة نحو 50 ضابط ارتباط لمكافحة التدخين يعملون في مديريات الصحة بمحافظتي العاصمة والزرقاء.

وتم خلال الورشة توضيح الإجراءات المطلوبة من هؤلاء الضباط والمتعلقة بشكل مباشر بإنفاذ قانون الصحة العامة رقم 47 لعام 2008 وتعديلاته، وتحديداً فيما يتعلق بحظر التدخين في الأماكن العامة.

كما تم اطلاعهم على إجراءات التفتيش على المخالفات التي تتعلق بالتدخين في الأماكن العامة، والتي سيقومون بتطبيقها بعد إعطائهم صفة الضابطة العدلية، إضافة إلى تعريفهم بإجراءات التفتيش على الأماكن التي تستقبل من هم دون سن الثامنة عشر، بهدف الحفاظ على صحة اليافعين من أضرار التدخين ومنتجات التبغ على اختلاف أنواعها.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
مبنى رئاسة الوزراء

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاحد

WhatsApp Image 2023-09-10 at 14.09.23

اتفاقية بين "زها" الثقافي وبلدية مادبا لإدامة فرعي مركز زها مادبا وماعين

920235204132425186625

تحذير هام من البنك المركزي للأردنيين

481070_8_1692772538

شكاوى من عدم توفر مرافقين لحافلات نقل طلبة مكفوفين في عمّان

1694343987963

وثيقة لمنع إطلاق العيارات النارية في الموقر

1694343074792

الخيرية الهاشمية تتسلم معدات مناولة من اليابان

أخبار متعلقة
00b5662a-f00c-47a6-92d4-f677b71ff129

الصحة تؤكد عدم تسجيل الأردن أي إصابة بمتحور كورونا الجديد BA.2.86"

ظ

صدور إرادة ملكية سامية

64f0d9bb4c511

منظمة الصحة العالمية تثمن الدعوة الملكية لتكثيف الجهود لمكافحة التدخين

1693484044994

"الصحة" تطلع على تجربة "الخدمة المدنية" بجائزة الملك عبدالله الثاني للتميز

main_image64f0429d8036b

الأطباء تحظر التدخين بكافة مرافقها

9999999

الصحة: حملة تطعيم لكافة طلبة المدارس مطلع تشرين الاول المقبل