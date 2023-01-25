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الأربعاء، 25-01-2023 01:52 م

ضبط اعتداءات على المياه في ام الرصاص تزود مزارع وبرك

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الوكيل الإخباري - كشفت وزارة المياه والري/ سلطة المياه ان كوادرها في وحدة الرقابة الداخلية وشركة مياه الاردن مياهنا بالتنسيق مع المنسق الأمني لدى سلطة المياه واستمرارا لحملة إحكام السيطرة على مصادر المياه كشفت خلال حملة امنية عن ١١ اعتداء جديد على خطوط رئيسية وناقلة في مناطق جنوب عمان منطقة ام الرصاص بمرافقة تشكيلات أمنية من  مديرية الأمن العام وقوات الدرك والبادية الملكية والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة  تسحب  مئات الامتار المكعبة من المياه  بطريقة مخالفة لتزويد مزارع وبرك مياه مخالفة مما يؤثر على حصص وكميات المياه المخصصة لعدد من مناطق جنوب عمان  . اضافة اعلان


وأوضحت انه وبناء على المعلومات المتوفرة تم تنسيق حملة أمنية اليوم الأربعاء في مناطق ام الرصاص جنوب العاصمة عمان حيث شرعت الكوادر الفنية بازالة الاعتداءات المضبوطة على الخطوط الناقلة والرئيسية وتم فصل الخطوط المضبوطة واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال الإجراءات وتحديد المعتدين  مع الجهات ذات العلاقة. 


وأشادت وزارة المياه والري/ سلطة المياه بالجهود الكبيرة لوزارة الداخلية ومديرية الامن العام وتشيكلاتها وكذلك إسناد المواطنين المتواصل للحملة والتي تعد ركيزة أساسية في انجاحها ، مؤكدة أنها ستواصل جهودها من خلال تنفيذ احكام القانون لمنع الاعتداءات في جميع مناطق المملكة .

 




 

 


 

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