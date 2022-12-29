القبض على 3 مروجي مخدرات في عمّان

الوكيل الإخباري -

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قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنَّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات نفذوا صباح اليوم حملة أمنيّة خاصّة على مروجي المخدرات في العاصمة ، بعد جمع المعلومات عن عدد منهم ونشاطاتهم الجرمية تلك.وأكّد الناطق الإعلامي أنّه نُفذ خلال الحملة عدد من المداهمات لمواقع وجود أولئك الأشخاص ، إذ أُلقي القبض على 3 منهم وضُبط بحوزة الأول 8 كفوف من مادة الحشيش وكمية من الماريجوانا والكوكايين فيما ضُبط بحوزة الثاني مجموعة من الحبوب المخدرة وقطع من الحشيش المعدة للبيع وسلاح ناري ، وضُبط بحوزة الأخير كميات متفرقة من المواد المخدرة المُجهّزة والمُعدّة للبيع.