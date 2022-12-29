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الخميس، 29-12-2022 04:29 م

القبض على 3 مروجي مخدرات في عمّان

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنَّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات نفذوا صباح اليوم حملة أمنيّة خاصّة على مروجي المخدرات في العاصمة ، بعد جمع المعلومات عن عدد منهم ونشاطاتهم الجرمية تلك.اضافة اعلان

 
وأكّد الناطق الإعلامي أنّه نُفذ خلال  الحملة عدد من المداهمات لمواقع وجود أولئك الأشخاص ، إذ أُلقي القبض على 3 منهم وضُبط بحوزة الأول 8 كفوف من مادة الحشيش وكمية من الماريجوانا والكوكايين فيما ضُبط بحوزة الثاني مجموعة من الحبوب المخدرة وقطع من الحشيش المعدة للبيع وسلاح ناري ، وضُبط بحوزة الأخير كميات متفرقة من المواد المخدرة المُجهّزة والمُعدّة للبيع.

 




 

 


 

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