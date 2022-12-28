الأربعاء 28-12-2022
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 28-12-2022 02:18 م

ضبط 6 مروجين للمخدرات في 3 قضايا بعمّان ومعان

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات واصلوا حملاتهم لضرب اوكار تجار ومروجي المخدرات من خلال حملاتهم المستمرة التي تنفذ في مختلف مناطق المملكة ، إذ تعاملوا خلال ال24 ساعة الماضية مع ثلاث قضايا اتجار وترويج في محافظتي عمان ومعان.

ففي القضية الأولى قال الناطق الإعلامي إنّ فريقاً تحقيقياً من إدارة مكافحة المخدرات تابع معلومات عن قيام شخصين من تجار المخدرات بحيازة كمية كبيرة من مادة الحشيش المخدرة في محافظة معان والتخطيط لنقلها وبيعها لآخرين في ذات المحافظة .

إذ تم من خلال جمع المعلومات تحديد وقت نقل المخدرات والمركبة المستخدمة ، ووضعت الكمائن اللازمة على طول الطريق، إذ قام الشخصان داخل المركبة عند محاولة ايقافهما بمحاولة الفرار وجرت مطاردتهما لحين إيقافهما والقاء القبض عليهما وضبط بحوزتهما 70 كفاً من مادة الحشيش المخدرة .

وفي محافظة العاصمة جرى جمع المعلومات ومتابعة احد تجار المخدرات الخطرين ممن ينشطون شرق العاصمة ويقوم بتزويد المروجين بالمواد المخدرة، إذ جرى تحديد مكان وجوده ومداهمته وأُلقي القبض عليه بعد أن ابدى مقاومة شديدة للقوة وضبط داخل المكان 3.700 كغم من مادة بودرة الجوكر وكمية من مادة الكريستال المخدرة وسلاح ناري .

هذا وتم في القضية الثالثة مداهمة تاجر للمخدرات شرق العاصمة كذلك إذ جرى ضبطه وبرفقته شخصان من مروجي المخدرات وضُبط بحوزته 13 كفاً من مادة الحشيش المخدرة و 3000 حبة مخدرة .

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