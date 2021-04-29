الخميس 29-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

اتفاقية بـ 5 ملايين يورو لتعزيز الحوكمة المحلية

ضبط اعتداءات كبيرة على خط مياه ناقل في جنوب عمان

العمل: احالة 1914 شكوى عمالية للقضاء منذ بداية جائحة كورونا

المستفيدون من صندوق إسكان الجيش - أسماء

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

صُلح عمّان تواصل الاستماع لشهود في قضية مستشفى السلط

خيبة أمل أردنية بعدم تقليص ساعات الحظر الليلي

الأوقاف: 45 دقيقة مدة الذهاب لصلاتي العشاء والتراويح سيرا على الأقدام

توجه لإدماج التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي

أسعار الذهب الخميس 29/4/2021

الخميس، 29-04-2021 12:27 م

ضبط اعتداءات كبيرة على خط مياه ناقل في جنوب عمان

6829a7d5-7f57-48ac-a473-b4b0cf9da009


الوكيل الإخباري- قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه ان كوادرها التفتيشية في مديرية الرقابة الداخلية والمنسق الامني وبالتعاون مع شركة مياه الاردن مياهنا وبمرافقة امنية من قوات الدرك والبادية الملكية ضبطت اعتداءات كبيرة جديدة في مناطق جنوب العاصمة عمان تتمثل بالاعتداء على الخط الناقل الرئيسي يغذي عدة مناطق في جنوب عمان  وعددها (7) اعتداءات لتزويد برك مياه زراعية ومزارع وبيوت بلاستيكية وتعبئة صهاريج لبيعها حيث تقدر الكمية المسروقة بأكثر من (950) الف متر مكعب سنويا مما يؤثر بشكل كبير على حصص المياه لعدد من المناطق في جنوب عمان .

اضافة اعلان

وبينت الوزارة /سلطة المياه انه وبناء على ما أقرته غرفة عمليات الطوارىء مؤخرا بتكثيف حملات ضبط الاعتداءات في جميع مناطق المملكة وبناء على عدم اختلالات عدة في انتظام وصول كميات المياه المضخوخة لعدد من مناطق جنوب عمان  فقد تم التنسيق من خلال المنسق الامني مع محافظ العاصمة ومديرية الامن العام (قوات الدرك وقوات البادية الملكية ) باشراف المقدم ابراهيم النعيمات قائد مقاطعة الجيزة لمداهمة احد المواقع بالقرب من منطقة اللبن/ جنوب عمان وتبين سحب عدة خطوط مياه رئيسية عدد (7) في مواقع مختلفة بأقطار مختلفة (2) انش و(3) انش وسحبها لمسافات طويلة وبمتابعتها تبين انها تزود عدد من المزارع والبيوت البلاستيكية وبرك زراعية حيث تم فصل هذه الخطوط واعادة الاوضاع الى طبيعتها واعداد الضبوطات الخاصة بالوقائع واستكمال عمليات المسح للمنطقة التي تجريها طواقم سلطة المياه وشركة مياه الاردن (مياهنا ) مؤكدا ان اللجنة المختصة والمعنية بالاستعمالات غير المشروعة حال استكمالها للاجراءات اللازمة ستقوم بتحويل اوراق الضبوطات وتحديد ملكية الاراضي التي فيها المزارع والبرك للقضاء لضبطهم ومحاسبتهم امام المحاكم .


واشارت الوزارة ان الخط الناقل الرئيسي يتم ضخ المياه فيه على مدار الساعة حيث تقدر كميات المياه المضخوخة يوميا التي تسحبها الخطوط التي تسحب مياه مسروقة بأكثر من (950) الف متر مكعب سنويا مما ينعكس على اختلالات كبيرة في مناطق واسعة بجنوب عمان.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
مازمن

اتفاقية بـ 5 ملايين يورو لتعزيز الحوكمة المحلية

1619687222486

العمل: احالة 1914 شكوى عمالية للقضاء منذ بداية جائحة كورونا

جيش

المستفيدون من صندوق إسكان الجيش - أسماء

608a6b1cd93a7

صُلح عمّان تواصل الاستماع لشهود في قضية مستشفى السلط

حظر

خيبة أمل أردنية بعدم تقليص ساعات الحظر الليلي

صلاة التراويح

الأوقاف: 45 دقيقة مدة الذهاب لصلاتي العشاء والتراويح سيرا على الأقدام

أخبار متعلقة
607c63f251109

وزارة المياه : هذا الصيف الواقع المائي حرج جداً

3202116234931673288638

الزريقات : طلب فحص كورونا للقادمين الى المملكة غير منطقي

120211782025910683617

المملكة تستنكر استمرار هجمات الحوثي على السعودية

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية

الحكومة : اقرار رواتب معلمين و تعيينات في التربية قريباً

8defc355-e3a6-47c5-8507-5f130a04804d

وزارة السياحة : قرار بإعفاء الأردنيين والعرب من رسوم الدخول للمواقع الأثرية والسياحية

220211185913292651590

الصحة : ندعو الجميع الى التوجه لمراكز التطعيم ضد كورونا في المواعيد المحددة