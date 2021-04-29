ضبط اعتداءات كبيرة على خط مياه ناقل في جنوب عمان

الوكيل الإخباري- قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه ان كوادرها التفتيشية في مديرية الرقابة الداخلية والمنسق الامني وبالتعاون مع شركة مياه الاردن مياهنا وبمرافقة امنية من قوات الدرك والبادية الملكية ضبطت اعتداءات كبيرة جديدة في مناطق جنوب العاصمة عمان تتمثل بالاعتداء على الخط الناقل الرئيسي يغذي عدة مناطق في جنوب عمان وعددها (7) اعتداءات لتزويد برك مياه زراعية ومزارع وبيوت بلاستيكية وتعبئة صهاريج لبيعها حيث تقدر الكمية المسروقة بأكثر من (950) الف متر مكعب سنويا مما يؤثر بشكل كبير على حصص المياه لعدد من المناطق في جنوب عمان .

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وبينت الوزارة /سلطة المياه انه وبناء على ما أقرته غرفة عمليات الطوارىء مؤخرا بتكثيف حملات ضبط الاعتداءات في جميع مناطق المملكة وبناء على عدم اختلالات عدة في انتظام وصول كميات المياه المضخوخة لعدد من مناطق جنوب عمان فقد تم التنسيق من خلال المنسق الامني مع محافظ العاصمة ومديرية الامن العام (قوات الدرك وقوات البادية الملكية ) باشراف المقدم ابراهيم النعيمات قائد مقاطعة الجيزة لمداهمة احد المواقع بالقرب من منطقة اللبن/ جنوب عمان وتبين سحب عدة خطوط مياه رئيسية عدد (7) في مواقع مختلفة بأقطار مختلفة (2) انش و(3) انش وسحبها لمسافات طويلة وبمتابعتها تبين انها تزود عدد من المزارع والبيوت البلاستيكية وبرك زراعية حيث تم فصل هذه الخطوط واعادة الاوضاع الى طبيعتها واعداد الضبوطات الخاصة بالوقائع واستكمال عمليات المسح للمنطقة التي تجريها طواقم سلطة المياه وشركة مياه الاردن (مياهنا ) مؤكدا ان اللجنة المختصة والمعنية بالاستعمالات غير المشروعة حال استكمالها للاجراءات اللازمة ستقوم بتحويل اوراق الضبوطات وتحديد ملكية الاراضي التي فيها المزارع والبرك للقضاء لضبطهم ومحاسبتهم امام المحاكم .



واشارت الوزارة ان الخط الناقل الرئيسي يتم ضخ المياه فيه على مدار الساعة حيث تقدر كميات المياه المضخوخة يوميا التي تسحبها الخطوط التي تسحب مياه مسروقة بأكثر من (950) الف متر مكعب سنويا مما ينعكس على اختلالات كبيرة في مناطق واسعة بجنوب عمان.