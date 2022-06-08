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الأربعاء، 08-06-2022 09:09 ص

ضبط حدث يقود مركبة على الطريق الصحراوي

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الوكيل الإخباري - ضبطت إدارة الدوريات الخارجية حدث (17 سنة) يقود مركبة في منطقة العامرية على الطريق الصحراوي.

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وقالت الدوريات الخارجية، اليوم الأربعاء، إن الحدث كان يقود أيضا بشكل مخالف داخل الجزيرة الوسطية.

 

وأضافت أنه تم تحويله إلى الحاكم الإداري وطلب ولي أمره لاتخاذ الإجراء القانوني بحقه.

 

وحذرت الدوريات الخارجية من مخالفة قواعد وأنظمة السير، مشددة على ضرورة الابتعاد عن المخالفات الخطرة التي تهدد حياتهم والآخرين، وذلك حفاظا على سلامتهم بالدرجة الأولى.

 

وأكدت أنها لن تتهاون في ضبط أي مخالفة للقانون.

 




 

 


 

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