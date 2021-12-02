ضبط شخصين خرقا حرمة مقبرة في الكرك

الوكيل الاخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه قبل ايام ورد بلاغ لمديرية شرطة محافظة الكرك بقيام مجهولين بخرق حرمة إحدى المقابر في محافظة الكرك وإلحاق أضرار مادية ببعض القبور .



وأكد الناطق الاعلامي انه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات تم حصر الاشتباه بأحد الاشخاص وأُلقي القبض عليه واعترف بالتحقيق معه انه وقبل ايام كان برفقة صديق له كانا متناولين للمشروبات الكحولية ودخلا للمقبرة وقاما بتكسير الرخام عن عدد من القبور وأُلقي القبض على شريكه وسيتم إحالتهما للقضاء.

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