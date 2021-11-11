الحنيفات يتفقد مزارعي سد الموجب والوالة

الوكيل الاخباري- تفقد وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات، اليوم الخميس، مزارعي سد الموجب، يرافقه محافظ الكرك الدكتور محمد الفايز، وعدد من نواب المحافظة، ورئيس اتحاد المزارعين عودة الرواشدة.

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وأكد الحنيفات، خلال لقائه المزارعين في مزرعة أبناء المرحوم راكان العمرو، أن الوزارة تعمل على مشروع حصاد مائي طموح يشمل صيانة السدود والحفائر الترابية، إضافة إلى تجهيز الحفائر والسدود الترابية الجديدة، كما تعمل على دعم آبار تجميع المياه في محافظات المملكة كافة، وذلك ضمن إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية والانحباس المطري.



وأوضح أن خطط الوزارة كافة ستتناغم مع برامج الحصاد المائي، كون أزمة المياه هي التحدي الأكبر أمام القطاع الزراعي، مبينا حصول مزارعي سد الموجب على بئر يتبع لوزارة الزراعة، بالإضافة إلى المتابعة والتنسيق، للحصول على بئر ثان يتبع لوزارة المياه والري، لتمكين المزارعين من استكمال زراعاتهم نتيجة آثار جفاف سد الموجب.



بدوره، ثمن الرواشدة ومزارعو الموجب قرار وزير الزراعة بإعطائهم البئر والتنسيق مع وزير المياه والري للحصول على بئر آخر، الأمر الذي سيمكنهم من استكمال الزراعة، وتخفيف بعض الخسائر التي لحقت بهم.