الثلاثاء 26-09-2023
الوكيل الاخباري

5.26 مليون م2 مساحة الأبنية المرخصة في الأردن

ضبط شخص سرق 50 ألف دينار من داخل إحدى المركبات في اربد

عطلة رسمية في مستشفيات ومراكز الخدمات الطبية الخميس

الأردن يشارك في إكسبو الدوحة الاثنين المقبل

المجلس الأعلى للسكان: أكثر من 200 ألف مولود سنويا في الأردن

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

الصناعة والتجارة: الكفالات الإلزامية تشمل المركبات الحديثة " البنزين والهايبرد و الكهرباء"

تسجيل أقصر فترة استشفاء بعد عملية استئصال قولون في الحسين الطبية

الصحة: المطاعيم في المدارس والمستخدمة الآن ليست جديدة واعطيت لـ 4 ملايين شخص بحملة 2013 في الأردن

الاحتلال يعتقل 4 شبان من رام الله

الثلاثاء، 26-09-2023 10:41 ص

ضبط شخص سرق 50 ألف دينار من داخل إحدى المركبات في اربد

127050_1_1566242123


الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه تقدم أمس، أحد الأشخاص بشكوى حول فقدانه مبلغ 50 ألف دينار من مركبته الشخصية في مدينة إربد.اضافة اعلان


وأكّد الناطق إنه وبعد التحقيق والبحث والتحري من قبل البحث الجنائي، تبيّن أن الشخص السارق قام بمغافلة صاحب المركبة وسرقة المبلغ من المركبة، إذ جرى تحديد هويته وضبطه وبحوزته معظم المبلغ المالي.

وأهاب الناطق الإعلامي بالجميع عدم ترك مبالغ مالية كبيرة داخل المركبات تحت أي ظرف كان وعدم إعتبار المركبة مكاناً آمناً لحفظ وترك الأموال تجنباً للسرقة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image65128a601070c

5.26 مليون م2 مساحة الأبنية المرخصة في الأردن

main_image64538b4ebce1b

الجغبير يثمن دعم وزارة الصناعة للقطاع عبر صندوق وبرامج متخصصة

888888

عطلة رسمية في مستشفيات ومراكز الخدمات الطبية الخميس

كككك

الأردن يشارك في إكسبو الدوحة الاثنين المقبل

65127a9c34cc0

المجلس الأعلى للسكان: أكثر من 200 ألف مولود سنويا في الأردن

1695670143623

الغذاء والدواء : تشغيلات حقن أفاستين المرتبطة بحالات فقدان وتلف البصر لم ترد إلى المملكة

أخبار متعلقة
240400721_891966998078918_4104317021721339451_n

إصابة شخص إثر تدهور صهريج ديزل على طريق إربد - عمّان

920233191034213422015

وفاة و7 إصابات بحوادث متفرقة سببها تغيير المسرب بشكل مفاجئ

477375_8_1688212001

الأمن يوضّح تفاصيل فيديو متداول لسرقة مركبة وإيذاء سائقتها

322394115_1365658337340944_2553996768238217145_n

وفاة و3 إصابات بحوادث متفرقة على الطرق الخارجية

2023_02_14_12_56_34

ضبط مركبة تسير بسرعة 213 كلم/الساعة على طريق الأزرق

1693315171219

مدير السير: 350 مليون دينار خسائر حوادث السير سنوياً في الأردن