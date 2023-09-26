ضبط شخص سرق 50 ألف دينار من داخل إحدى المركبات في اربد

الوكيل الإخباري -

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قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه تقدم أمس، أحد الأشخاص بشكوى حول فقدانه مبلغ 50 ألف دينار من مركبته الشخصية في مدينة إربد.وأكّد الناطق إنه وبعد التحقيق والبحث والتحري من قبل البحث الجنائي، تبيّن أن الشخص السارق قام بمغافلة صاحب المركبة وسرقة المبلغ من المركبة، إذ جرى تحديد هويته وضبطه وبحوزته معظم المبلغ المالي.وأهاب الناطق الإعلامي بالجميع عدم ترك مبالغ مالية كبيرة داخل المركبات تحت أي ظرف كان وعدم إعتبار المركبة مكاناً آمناً لحفظ وترك الأموال تجنباً للسرقة.