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وفاة و7 إصابات بحوادث متفرقة سببها تغيير المسرب بشكل مفاجئ

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الأربعاء، 06-09-2023 09:12 ص

وفاة و7 إصابات بحوادث متفرقة سببها تغيير المسرب بشكل مفاجئ

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الوكيل الإخباري - قال النقيب موفق الخطبا، من غرفة عمليات إدارة السير، إنه تم التعامل مع عدد من الحوادث، يوم أمس الثلاثاء، كان سببها مخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ.

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وبيّن الخطبا، خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع حادث صدم على طريق السلط، نتج عنه وفاة شخص، بعد أن اصطدمت مركبته بجسم ثابت.


وفي محافظة إربد، أشار إلى أنه تم التعامل مع حادثي دهس وصدم، بسبب مخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ، حيث نتج عن الحادث الأول إصابتين، والحادث الثاني 3 إصابات، واحدة منها بليغة.


وفي محافظة الكرك، قال الخطبا إنه تم التعامل مع حادث صدم مركبة بجسم ثابت، ما أدى إلى انقلابها، ونتج عن الحادث إصابتين. 


ودعا السائقين إلى ضرورة التقيد بأنظمة وتعليمات السير حفاظاً على سلامتهم.

 




 

 


 

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