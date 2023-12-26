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الثلاثاء، 26-12-2023 09:28 ص

ضبط مركبة تسير بسرعة 185 كم/بالساعة في الحسا

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الوكيل الإخباري- قال مندوب غرفة عمليات الدوريات الخارجية ان مجموعات الدوريات منتشرة منذ ساعات الصباح الأولى بكافة أشكالها الثابتة والمتحركة والرقابة الآلية لكشف الاختصاص وتقديم الدلالة والإرشاد ومراقبة وضبط المخالفات الخطرة الثابتة والمتحركة وتقديم العون والمساعدة لمحتاجيها من المواطنين.

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وأضاف في حديثه عبر أثير إذاعة الأمن العام أنه وخلال ال24 ساعة الماضية تم ضبط مركبة تسير بسرعة من 80 إلى 185 كم/بالساعة في منطقة الحسا
ونوه الى ضرورة استخدام حزام الأمان و المحافظة على مسافة الأمان والتقييد بقواعد السلامة المرورية والابتعاد عن مشتتات القيادة وخاصة التحدث مع المرافقين بشكل يشتت انتباه السائق أو تناول المشروبات الساخنة أثناء القيادة وإعطاء الأولوية لمستخدمي الطريق والالتزام بالمسارب المخصصة والتعامل مع المنعطفات بشكل حذر والتقييد بالسرعات المقررة.


من جهته قال مندوب غرفة عمليات إدارة السير إن حركة السير تشهد نشاط ملحوظ في ساعات الصباح الأولى وتم نشر مجموعات السير على كافة الطرق من اجل توفير بيئة مرورية آمنه ومراقبة وجميع كوادرنا متواجدة بالميدان من اجل توفير بيئة مرورية أمنه .


وأشار إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر في ساعات الصباح الأولى أثناء القيادة والابتعاد عن التتابع القريب.


ودعا مندوبا السير والدوريات الخارجية إلى عدم التردد بطلب المساعدة على الرقم الموحد"911" إذا تطلب الأمر .


 




 

 


 

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