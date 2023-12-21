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الخميس، 21-12-2023 09:16 ص

4 حوادث خلال 24 ساعة بسبب عدم اتخاذ السائقين الاحتياطات الضرورية

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الوكيل الاخباري- قالت الدوريات الخارجية ان حركة المرور نشطة وانسيابية على كافة الطرق الخارجية  اليوم الخميس تزامناً مع نهاية الاسبوع  .اضافة اعلان


واشارت الدوريات خلال التقرير المروري أنها تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية مع مجموعة من الملاحظات، من بينها حادثين تدهور لمركبات. الحادث الأول وقع على طريق أوتوستراد المفرق - الزرقاء، بينما وقع الثاني على طريق اربد - عمان، وتحديداً في منطقة طلوع صافوط. وأشارت الدوريات إلى أن الأسباب وراء هذه الحوادث تعود إلى عدم اتخاذ السائقين الاحتياطات اللازمة

كما تعاملت مع حادث  انفجار اطار لمركبة شحن  في منطقة القويرة محملة بالحديد تسبب بسقوط جزء من الحمولة واعاقة احد المسارب واشارت ان مجموعاتها قامت بالتعامل مع الحادث وازالة الاثر المروري  .

وفي سياق متصل، قامت الدوريات بالتعامل مع حالة تعطل مركبة شحن على طريق الصفاوي، حيث تم اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان سلامة الطريق واستمرار حركة المرور

وبينت انها استجابت لملاحظة تعطل انارة احد الاعمدة على طريق العدسية وقامت باجراء اللازم وتأمين الموقع 

وافادت ان من ابرز المخالفات التي تم ضبطها الليلة الماضية ، كانت ضبط سائق على طريق الازرق يقود بسرعة من 90-184 ، وضبط سائق آخر غير مرخص يقود مركبة على اوتوستراد المفرق -الزرقاء واشارت انه تم اجراء اللازم وتحويلهم للقضاء

 




 

 


 

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