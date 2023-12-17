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الأحد، 17-12-2023 09:54 ص

الدوريات تحذر السائقين السالكين للطريق الخلفي باتجاه العقبة

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الوكيل الإخباري- قالت الدوريات الخارجية اليوم بأن حركة المرور نشطة وانسيابية على جميع الطرق الخارجية وخاصة باتجاه العاصمة تزامنا مع بداية الاسبوع .اضافة اعلان


وحذرت الدوريات الخارجية في تقريرها المروري السائقين الذين يستخدمون الطريق الخلفي باتجاه العقبة - قبل بارك الهندسة  - من حادث صدم لمركبة بالحاجز الاسمنتي نتج عنه اعاقة بالمسرب الأيسر للطريق، مؤكدة أن دورياتها متواجدة لتقديم الإرشادات للسائقين وإزالة العوائق.

وأشارت الدوريات الخارجية إلى أنها تعاملت خلال 24 ساعة الماضية مع حادثين لمركبات، الأول حادث تصادم لمركبتين على طريق إربد-عمان - فوق جسر النعيمة - ولم ينتج عن الحادث إصابات، وكذلك تعاملت مع حادث انقلاب نصف مقطورة على طريق وادي عربة، دون وقوع إصابات.

 




 

 


 

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