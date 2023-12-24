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الأحد، 24-12-2023 09:03 ص

7 اصابات بحوادث سير متفرقة خلال 24 ساعة

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الوكيل الإخباري-قالت الدوريات الخارجية اليوم أن حركة المرور على جميع الطرق الخارجية نشطة وانسيابية، حيث لا توجد عوائق تذكر على الطرق.

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وأشارت الدوريات خلال التقرير المروري ان هناك تشكل الضباب في منطقة ثغرة عصفور، حيث يصل مدى الرؤية إلى 400 متر.


وأضافت الدوريات أنها تعاملت مع ثلاث حوادث مرورية خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث نتج عن حادث تدهور بالقرب من جامعة الزرقاء الخاصة إصابتين متوسطتين. كما وقع حادث تدهور على طريق ازرق - زرقاء، نتج عنه إصابة متوسطة.


وتم التعامل أيضًا مع حادث تصادم في الموقر - الازرق، نتج عنه أربع إصابات متوسطة. تم تحديد أسباب هذه الحوادث بواسطة إدارة السير بعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتغيير بشكل مناسب.

 




 

 


 

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