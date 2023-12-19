ضبط مركبة تسير بسرعة 175 كم/س على طريق الأزرق

الوكيل الإخباري- قالت الدوريات الخارجية انها تعاملت يوم أمس مع عدد من المخالفات الخطيرة كالسرعات العالية ، والتجاوز الخاطئ واتخاذ المسرب الخاطئ من قبل الشاحنات .

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وبينت الدوريات خلال تقريرها المروري انها ضبطت يوم أمس مركبة تسير بسرعة 175 كم / ساعة على طريق الأزرق ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق السائق .



واضافت انها تعاملت الليلة الماضية مع حادث تدهور لمركبة على طريق الصحراوي ، نتج عنه إصابتان متوسطتان، تم نقلهما إلى مستشفى الكرك الحكومي. كما تعاملت مع حادث صدم لحيوان على الطريق أدى إلى نفوقه وإصابة السائق بإصابة متوسطة، حيث تم تحديد سبب الحوادث بالتعامل الخاطئ مع المنعطفات واتخاذ المسرب الخاطئ .







