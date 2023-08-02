الأربعاء 02-08-2023
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الأربعاء، 02-08-2023 08:35 م

ضبط مواطن يزرع ماريجوانا في منزله بعمان ! - صورة

الأمن العام


الوكيل الاخباري - قالت مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات القوا القبض على مروج للمخدرات في العاصمة عمان بعد مقاومته للقوة الأمنية واطلاق عيارات نارية باتجاههم عند مداهمته، إذ تمت السيطرة عليه دون وقوع اصابات تذكر وضبط السلاح الناري المستخدم وضبط داخل المنزل 28 قوارة مزروعة بأشتال الماريجوانا إضافة إلى كمية من الحبوب المخدرة وكمية من مادة الكريستال.

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