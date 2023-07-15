محافظ اربد يكشف سبب التواجد الأمني بوادي ناطفة

الوكيل الاخباري - قال محافظ اربد رضوان العتوم إنه تم الإيعاز لمديرية شرطة اربد لتوفير الحماية الأمنية اللازمة لتنفيذ أعمال الصيانة لشبكة صرف صحي وادي ناطفة من قبل أحد المقاولين.



وأكد العتوم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، أن العمل بإصلاح الخط الذي تعرض لاعتداءات من قبل صاحب صهاريح نقل مياه عادمة بدأ منذ أمس وسط تواجد أمني، مشيرا الى ان العمل به سينتهي خلال اليومين القادمين وأنه تم تثبيت محطة أمنية بالمكان لحين الانتهاء من العمل بترميم الخط.



وأشار العتوم الى انه تم طلب صاحب الصهاريج لمكتبه لاتخاذ الإجراءات الإدارية بحقه بما يكفل عدم الاعتداء على الخط الذي تسبب بفيضان الشبكة وتجمع برك من المياه العامة في المنطقة أدت الى انتشار البعوض والحشرات بالإضافة الى أضرارها البيئية والصحية.

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