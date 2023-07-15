السبت 15-07-2023
الوكيل الاخباري

قانون الجرائم الإلكترونية: الحبس ثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد عن 40 ألف دينار لمرتكبي هذه الجرائم

سائحة أجنبية تروي تجربتها مع الأمن في البترا

تعرف على أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي

الأرصاد العالمية تعلق على الاضطرابات الجوية وأثرها على صحة الإنسان

ضبط أب اعتدى على طفله وعرضه للحروق في الكرك

حريق محل تجاري في طبربور

نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى المستشفى

الحكومة تحيل مشروعي قانوني الجرائم الإلكترونية والملكية العقارية لمجلس النواب

تعرف على أعلى درجة حرارة سجلتها المملكة اليوم السبت

"الميثاق الوطني" يُرحب بقرار وضع شركات التمويل الأصغر تحت مظلة البنك المركزي

السبت، 15-07-2023 01:28 م

محافظ اربد يكشف سبب التواجد الأمني بوادي ناطفة

12022618156243305115


الوكيل الاخباري - قال محافظ اربد رضوان العتوم إنه تم الإيعاز لمديرية شرطة اربد لتوفير الحماية الأمنية اللازمة لتنفيذ أعمال الصيانة لشبكة صرف صحي وادي ناطفة من قبل أحد المقاولين.

وأكد العتوم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، أن العمل بإصلاح الخط الذي تعرض لاعتداءات من قبل صاحب صهاريح نقل مياه عادمة بدأ منذ أمس وسط تواجد أمني، مشيرا الى ان العمل به سينتهي خلال اليومين القادمين وأنه تم تثبيت محطة أمنية بالمكان لحين الانتهاء من العمل بترميم الخط.

وأشار العتوم الى انه تم طلب صاحب الصهاريج لمكتبه لاتخاذ الإجراءات الإدارية بحقه بما يكفل عدم الاعتداء على الخط الذي تسبب بفيضان الشبكة وتجمع برك من المياه العامة في المنطقة أدت الى انتشار البعوض والحشرات بالإضافة الى أضرارها البيئية والصحية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
497960

قانون الجرائم الإلكترونية: الحبس ثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد عن 40 ألف دينار لمرتكبي هذه الجرائم

f369c7e8434a0c248cc658e233ba48ec

سائحة أجنبية تروي تجربتها مع الأمن في البترا

1689434412553

جرش: افتتاح معرض المنتوجات والحرف اليدوية

1689437128511

تعرف على أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي

ضبط شخص22

ضبط أب اعتدى على طفله وعرضه للحروق في الكرك

الدفاع المدني 4

حريق محل تجاري في طبربور

أخبار متعلقة
7202313223121221237724

محافظ إربد يعزي بوفاة طالبة التوجيهي فاطمة المنسي

اربد

بلدية غرب إربد ترفع جاهزيتها لاستقبال عيد الأضحى

eaf0fa10-76c1-4457-9fa7-9ae685292ce5-800x533

بلدية إربد: طلب إصدار تصريح لدفن الموتى أصبح الكترونياً - رابط

6202318142415435537680

الكوفحي: بلدية إربد لم تتسلّم قرار تشكيل لجنة لإدارة بلدية بني عبيد

w

مسرحية توعوية بمركز إربد الثقافي حول العنف المجتمعي

4 (1)

طفل يتعرض "للعض" من حصان في إربد ووالده يناشد - صور