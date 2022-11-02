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الأربعاء، 02-11-2022 03:33 م

ضبط 13 اعتداء على خطوط المياه في الشونة الجنوبية

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الوكيل الإخباري - ضبطت وزارة المياه والري، خلال حملة أمنية نفذتها بالتعاون مع مديرية الأمن العام، اعتداءات عدة على الخطوط المزودة لمناطق الشونة الجنوبية/ الجوفة، تمثلت بسحب خطوط لتعبئة صهاريج وتزويد شاليهات سياحية بطريقة غير قانونية، تسحب من حصص المواطنين المخصصة لمياه الشرب بكميات كبيرة.

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وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، إنه جرى فصل الاعتداءات على الخطوط وعددها 13 اعتداء، وإعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها إلى الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مؤكدة أن الحملة مستمرة لتشمل معظم المناطق.

 




 

 


 

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