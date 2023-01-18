ضبط 3 اعتداءات على الخط الناقل الرئيسي لمحطة الزارة ماعين

الوكيل الإخباري - ضبطت كوادر وزارة المياه والري /سلطة المياه، 3 اعتداءات على الخط الناقل الرئيسي لمحطة الزارة ماعين، كإحدى المصادر الرئيسية المزودة للعاصمة عمّان.

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وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الأربعاء، إن كوادر الوزارة التفتيشية العاملة في وحدة الرقابة الداخلية وبناء على معلومات توفرت بوجود اعتداءات كبيرة على خط ناقل مياه الزارة ماعين، نظمت حملة أمنية في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، بالتنسيق مع المنسق الأمني لدى الوزارة ومديرية الأمن العام.



وضبطت هذه الاعتداءات على خط قطر 8 انش في المنطقة الواقعة بالقرب من مثلث المغطس / سويمة، لسحب كميات كبيرة لتزويد مزارع موز، حيث أزالت الكوادر الفنية الاعتداء وعملت على إصلاح الخط وتصويب الوضع وإعادة الأمور إلى طبيعتها.



وأوضحت الوزارة، أن الاعتداءات على خط ناقل الزارة ماعين تكررت عدة مرات، مشيدة بجهود مديرية الأمن العام في إسناد حملتها لضبط جميع الاعتداءات في جميع مناطق المملكة، مناشدة الجميع التعاون مع كوادرها والإبلاغ عن أي اعتداءات على مركز الشكاوي الموحد 117116.