ضبط 4 الاف لتر بنزين مهرب في العقبة

الوكيل الاخباري - ضبطت لجنة السلامة العامة التابعة لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالتعاون مع الجهات الامنية المختصة وقسم مكافحة التهريب في الجمارك العامة 4 آلاف لتر من مادة البنزين المهرب، مخصصة للبيع في احواش البنزين بين الاحياء السكنية في مدينة العقبة.



وأكد رئيس لجنة السلامة العامة المهندس عبدالله فيصل انه تمت مصادرة الكمية اتلافها حسب الأصول مع الجهات ذات العلاقة، وتحويل الأشخاص المتورطين، وهم من العمالة الوافدة إلى الجهات الأمنية المختصة لإجراء المقتضى القانوني بحقهم .

اضافة اعلان