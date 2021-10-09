السبت 09-10-2021
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السبت، 09-10-2021 04:45 م

العقبة الخاصة تشارك بمعرض سوق السفر العالمي بباريس بنجاح

العقبة


الوكيل الاخباري - أكد نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شرحبيل ماضي أن مشاركة السلطة في معرض سوق السفر العالمي (توب ريزا) في العاصمة الفرنسية باريس كانت ناجحة وكان هناك طلب كبير على المنتج السياحي الاردني وتوجه للسياحة الفرنسية للأردن .

وقال ماضي في تصريح صحفي لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، إنه تم الاتفاق مع وكلاء السياحة والسفر في الاردن على إعادة التشغيل مره اخرى، مشيرا إلى أن الطلب كان كبيرا على زيارة منظومة المثلث الذهبي من قبل السواح الفرنسيين لزيارة المواقع الاثرية والسياحية بالأردن .

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