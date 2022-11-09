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الأربعاء، 09-11-2022 12:18 م

ضبط 8 اعتداءات على خطوط مياه في الشونة الجنوبية

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الوكيل الإخباري - نفذت أجهزة وطواقم وزارة المياه والري/ سلطة المياه – وحدة الرقابة الداخلية بالتنسيق مع المنسق الأمني لدى سلطة المياه وكوادر إدارة مياه الشونة الجنوبية حملة بإسناد من مديرية الأمن العام تمكنت من خلالها ضبط 8 اعتداءات على الخطوط المزودة لمناطق الشونة الجنوبية/ الرامة تمثلت بسحب خطوط لتزويد مزارع موز وبرك ومغاسل سيارات بطريقة غير قانونية ومخالفة تسحب من حصص المواطنين المخصصة لغايات مياه الشرب بكميات كبيرة. 

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وقامت كوادر الوزارة بفصل الاعتداءات على الخطوط وعددها 8 اعتداءات على خطوط قطر 6 انش و2 انش وإعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها للجهات المختصة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين، مؤكدة أن الحملة مستمرة لتشمل معظم المناطق.


وثمنت الوزارة تعاون مديرية الأمن العام والأجهزة الامنية والمواطنين في التصدي لمثل هذه الاعتداءات.

 

 

 




 

 


 

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