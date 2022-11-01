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الثلاثاء، 01-11-2022 12:55 م

المياه: ضبط اعتداء على خط رئيسي في جنوب عمان

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الوكيل الإخباري - نفذت كوادر وزارة المياه والري/ سلطة المياه وحدة الرقابة الداخلية وكوادر شركة مياه الأردن مياهنا حملة لإزالة اعتداءات على مصادر المياه في مناطق جنوب عمان بالتنسيق مع المنسق الأمني لدى الوزارة/ سلطة المياه ترافقها قوات أمنية من مديرية الأمن العام - قوات البادية الملكية والدرك حيث فصل الاعتداء على خط مياه رئيسي يسحب المياه يوميا بطريقة مخالفة لتزويد برك لتزويد صهاريج مياه والتي تؤثر على حصص مناطق جنوب عمان، حيث تم ازالة الاعتداءات.

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وبالتفاصيل بينت أنه وبناء على المعلومات المتوفرة تم تنسيق حملة امنية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس في منطقة منجا/ جنوب العاصمة عمان حيث قامت الكوادر الفنية للوزارة وشركة مياهنا بمرافقة أمنية ضبط الاعتداء أحد الخطوط الرئيسية الناقلة وتم فصله وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وجار استكمال التحقيق لضبط المعتدين واحالتهم الى الجهات القضائية المختصة. 


وثمنت وزارة المياه والري جهود مديرية الأمن العام وكذلك إسناد المواطنين الذين يقومون بالإبلاغ عن مثل هذه الاعتداءات مؤكدة أن القانون يعتبر الاعتداء على مصادر المياه جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدد طويلة وغرامات مالية كبيرة مؤكدة انها ستواصل إجراءاتها الهادفة لمنع الاعتداءات في جميع مناطق المملكة.

 




 

 


 

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