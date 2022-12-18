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الأحد، 18-12-2022 01:43 م

ضمان القروض: برنامج ائتمان الصادرات يهدف لدعم المنتج الوطني

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الوكيل الإخباري - أكدت مدير دائرة ضمان ائتمان الصادرات والمبيعات المحلية في الشركة الأردنية لضمان القروض فاطمة حمدان، أن الشركة هي إحدى الجهات المشاركة في أعمال صندوق تطوير ودعم الصناعة الأردني، وتتولى إدارة برنامج ضمان ائتمان الصادرات.

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وبينت حمدان خلال لقاء تعريفي بصندوق تطوير ودعم الصناعة وآليات الاستفادة منه، في غرفة صناعة الزرقاء، بحضور أمين عام وزارة الصناعة والتجارة دانا الزعبي، ورئيس غرفة تجارة الزرقاء فارس حموده، ان برنامج ضمان ائتمان الصادرات يهدف إلى تشجيع الصادرات الأردنية، ودعم المنتجات الوطنية من خلال تقديم الضمان ضد مخاطر عدم دفع المشترين لأثمان البضائع والناتجة عن المخاطر التجارية وغير التجارية، وتوسيع صادراتهم في أسواقهم الحالية والدخول إلى أسواق جديدة.


وأضافت أن الشركة تستهدف من خلال البرنامج، جميع المصدرين بما فيهم المصدرون للمرة الأولى وسيكون هناك تركيز على الشركات متوسطة وصغيرة الحجم؛ للاستفادة من مزايا هذا البرنامج.


وأوضحت أن البرنامج يغطي المخاطر التجارية وتتمثل بعدم دفع المشتري لأثمان البضائع، وإفلاس المشتري، ورفض استلام البضاعة المشحونة، ويغطي أيضا المخاطر غير التجارية وتتمثل بالقيود الحكومية على تحويل العملات، وأي إجراءات أو قرارات حكومية تعيق استلام المشتري للبضائع، والحروب والاضطرابات الأهلية.


 




 

 


 

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