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الخميس، 16-06-2022 02:41 م

طبيبة تنقذ طفلا كاد أن يفقد عينه في مستشفى البشير- صورة

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الوكيل الإخباري- أجرت أخصائي أول جراحة الوجه والفكين الدكتورة رنا سويدان عملية جراحية طارئة لطفل يبلغ من العمر عامين كاد أن يفقد عينه اليمنى نتيجة دخول جسم معدني حول العين.

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وقالت الدكتورة سويدان إن الطفل جود وصل إلى طوارئ مستشفيات البشير في الساعة 12 ليلاً بحالة طارئة إثر سقوطه على "جسم معدني" في المنزل أدت إلى دخول جزء منها حول العين اليمنى .


وأضافت سويدان أن الطاقم الطبي في الطوارئ تعامل فوراً مع الحالة وأجرى صورة طبقية  أظهرت وجود الجسم المعدني وهو ممتد من خارج العين داخل الحجرة باتجاه الأنف وصولاً للدماغ (الجيب الغربالي ) .


وذكرت سويدان أن الطفل خضع لعملية جراحية طارئة تحت التخدير العام تكللت بالنجاح وتمت إزالة الجسم المعدني دون حدوث أي ضرر للعين، وأجرى طبيب العيون وطبيب الأنف والأذن والحنجرة فحصا شاملاً للمريض بعد العملية وحالته الصحية جيدة وغادر المستشفى في اليوم التالي .


وأجرى العملية كل من أخصائي أول جراحة الوجه والفكين الدكتورة رنا سويدان ومقيمة جراحة الوجه والفكين الدكتورة رشا ريماوي وطبيب الجراحة الدكتور زاهد أبوعريضة  ومقيم التخدير الدكتور أشرف خضور ومقيم التخدير الدكتور محمود عواد بالإضافة إلى كادر تمريض الإسعاف والطوارئ الممرضة مرام حيمور والممرض علاء المقوسي والممرض مهند العزة.

 



 

 


 




 

 


 

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