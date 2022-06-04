مدير مستشفى السلط يوضح أسباب وفاة طفل راجع المستشفى

الوكيل الاخباري - أوضح مدير مستشفى الحسين السلط الجديد الدكتور رامي أبو رمان حول ما تم تداوله عن وفاة طفل راجع طوارئ المستشفى فجر اليوم السبت.



وقال أبو رمان إن ذوي الطفل راجعوا طوارئ المستشفى بسبب معاناته من ارتفاع درجات الحرارة، وتم معاينة الطفل على الفور من قبل إسعاف وطوارئ الأطفال، وقام الطبيب المسؤول بالبدء بإجراءات خفض الحرارة.



وأضاف، "بعد الرجوع إلى الملف الطبي تبين أن الطفل دخل إلى طوارئ الأطفال الساعة 1:20 فجراً وبدأ التشنج عند الطفل الساعة 1:27 فجراً أي بعد سبع دقائق من دخوله طوارئ المستشفى.



وأوضح أبو رمان أنه وعلى الفور قام أطباء الأطفال بالإجراءات الطبية اللازمة لإيقاف حاله التشنج، مشيرا إلى أن حالة التشنج لم تكن الأولى حسب ما تم الإفادة به وأنها تكررت سابقاً.



وأشار إلى أن الكادر الطبي قام بإجراء اللازم ونقل الطفل إلى قسم العناية الحثيثة وبعدها بدأت حالته تسوء وتم إجراء الإنعاش القلبي الرئوي لمدة ساعة تقريباً ولكن لم يكن هناك استجابة لحاله الإنعاش القلبي، وبعدها تم تحويل الطفل إلى الطب الشرعي حيث تبين (وجود تضخم في الطحال ووذمة دماغية وتغيرات في الرئتين، وأن سبب الوفاة المبدئي هو قصور الجهاز التنفسي والدوراني، لحين ظهور نتائج العينات).



وتقدم أبو رمان بالتعزية والمواساة لوالدي الطفل وعائلته.

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