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الأحد، 11-09-2022 04:08 م

طرح اصدار خامس من أوراق النقد الأردني للتداول

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الوكيل الإخباري - أقرَّ مجلس الوزراء نظام إصدار أوراق النَّقد الأردني لسنة 2022م؛ وذلك لمرور ما يقارب عشرين عاماً على الإصدار الرَّابع لأوراق النَّقد الأردني، ولإعادة النَّظر في الإصدار النَّقدي وفقاً للممارسات الدَّوليَّة الفُضلى، وطرح إصدار خامس من أوراق النَّقد الأردني للتَّداول.اضافة اعلان


كما يأتي النِّظام لغايات مواكبة التطوُّر التِّقني في مجال طباعة النَّقد عالميَّاً، ومواكبة أحدث العلامات الأمنيَّة في مجال طباعة أوراق النَّقد، ولتحسين جودة أوراق النَّقد في التَّداول، وإطالة عمرها الافتراضي، وحمايتها من التَّزييف.

وفي السِّياق ذاته، أقرَّ المجلس نظاماً معدِّلاً لنظام إصدار النَّقد الأردني لسنة 2022م؛ نظراً للتوجُّه لطرح الإصدار الخامس من أوراق النَّقد الأردني للتَّداول، ما يستدعي إصدارها بموجب نظام جديد في سنة الإصدار نفسها؛ ولأنَّ الإصدار الجديد سيقتصر على الأوراق النقديَّة دون المسكوكات.

 




 

 


 

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