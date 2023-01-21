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السبت، 21-01-2023 11:08 م

طرح عطاءات لبناء 30 مدرسة جديدة

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - أعلنت دائرة العطاءات الحكومية اليوم السبت، عن طرحها العطاء المركزي الخاص ببناء 30 مدرسة (مدارس دامجة)، جديدة موزعة في مختلف المحافظات المملكة، وذلك بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية – الأردن (USAID).

ودعت الدائرة وفق وثيقة الإعلان التي حصلت وكالة الانباء الاردنية (بترا) عليها، مقاولي البناء المؤهلين والمهتمين إلى تقديم مستندات التأهل المسبق لبرنامج المدارس الدامجة الذي تموله الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وأفادت الدائرة أن هذه الدعوة مفتوحة لمقاولي البناء الأردنيين المحليين المصنفين بالدرجة الأولى أو الثانية، وفقًا لتصنيف دائرة العطاءات الحكومية، في مجال المباني، أي الخبراء تحديدًا في (تشييد المباني)، ومقاولي الإنشاءات الدوليين المؤهلين بموجب الكود الجغرافي للوكالة الأميركية للتنمية الدولية رقم 937، كما ويجب أن يكون مقاولي الإنشاءات الدوليين مسجلين ومؤهلين في بلادهم لأداء مشاريع تشييد المباني المعقدة التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار.

ويشتمل “برنامج المدارس الدامجة” بناء 30 مدرسة جديدة موزعة في مختلف المحافظات المملكة، حيث ستشمل خدمات البناء المعمارية، والكهربائية، والميكانيكية، والمدنية، والإنشائية، والتشطيب، الأعمال الإنشائية والتشجير والأعمال الإضافية على الموقع وغيرها من الأعمال المتعلقة بالمشروع.

ووفق العطاءات تبلغ مساحة البناء التقريبية لكل مدرسة جديدة حوالي 7500 متر مربع وسيتم طرح عطاءات المدارس في حزم ابتداءً من شباط المقبل وتستمر حتى نهاية عام 2025.

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