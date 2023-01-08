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مجلس محافظة جرش يتحدث عن حاجة ملحة لزيادة مخصصاته لإنشاء مشاريع

الأحد، 08-01-2023 04:48 م

مجلس محافظة جرش يتحدث عن حاجة ملحة لزيادة مخصصاته لإنشاء مشاريع

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الوكيل الاخباري- طالب رئيس مجلس محافظة جرش رائد العتوم الأحد، بزيادة مخصصات المحافظة، وذلك لـ "حاجتها الملحة" لعدد من المشاريع بينها إنشاء مدارس.اضافة اعلان


وقال العتوم، إن المشاريع تتضمن "نفق المؤسسة ونفق باب عمان ونفق المدينة الصناعية، وإنشاء عدد من المدارس الحكومية للتخلص من المدارس المستأجرة ولتخفيف الاكتظاظ داخل الغرف الصفية ولإيجاد بيئة تعليمية مناسبة".

وبحسب العتوم فإن "الموازنة الصفرية لمجالس المحافظات (هي الموازنة غير المدورة والتي تنتهي بنهاية العام المالي)، أثقلت كاهل المجلس حيث أصبحت التزامات مالية على موازنة المجلس للأعوام القادمة".

ومجلس المحافظة "يساهم في مساعدة الأسر المحتاجة وتوفير فرص عمل غير دائمة، حيث وفر العام الماضي نحو ألف فرصة عمل غير دائمة لأبناء المجتمع المحلي" إضافة إلى "إنشاء 9 بيوت لأسر فقيرة من خلال مدير التنمية الاجتماعية في المحافظة وإجراء صيانة لـ 3 منازل لأسر محتاجة" على ما ذكر العتوم

بلغت موازنة مجلس محافظة جرش للعام الحالي 8.6 ملايين دينار موزعة على 18 قطاعا.

 




 

 


 

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