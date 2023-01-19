تخريج المشاركات في برنامج المهارات القيادية للمرأة بالقطاع العام

الوكيل الاخباري - خرّج مركز القيادات الحكومية في معهد الإدارة العامة، بالشراكة مع برنامج تعزيز الحوكمة (USAID)، اليوم الخميس، المشاركات بالمرحلة الثالثة والأخيرة من برنامج المهارات القيادية للمرأة في القطاع العام.



وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ورئيس اللجنة الملكية لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، خلال رعايته للحفل، إن من الموارد البشرية من أهم مكونات التحديث الإداري التي دعا إليها جلالة الملك عبدالله الثاني، وهو العنصر الذي يعد أساس عملية التطوير، مثمنا دور معهد الإدارة العامة في تعزيز المهارات والكفاءات المطلوبة لموظفي القطاع العام، بما يتماشى مع رؤية التحديث السياسية والاقتصادية والإدارية.

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