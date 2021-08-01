الأحد 01-08-2021
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الأحد، 01-08-2021 10:41 ص

طرح عطاء الإشراف على إعادة تأهيل طريق الشحن الجوي بالقسطل

وزارة الأشغال


الوكيل الإخباري - طرحت دائرة العطاءات الحكومية الأحد، العطاء المركزي الخاص بالإشراف على تنفيذ " عطاء تحسين واعادة تأهيل طبقات الرصف لطريق القسطل -الشحن الجوي".

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وأوضحت الدائرة في بيان الأحد، أن العمل يتضمن الإشراف على تنفيذ عطاء وإعادة تأهيل طبقات الرصف لطريق القسطل- الشحن الجوي بطول تقريبي يصل الى 7.4 كيلو متر.


ودعت المكاتب الهندسية والشركات الاستشارية المصنفة لديها في مجال الطرق بالفئة الأولى (أ) والراغبين في الاشتراك، لسحب نسخ المناقصة من موقع دائرة العطاءات الحكومية اعتبارا من اليوم.


وكان وزير الأشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي، أعلن في تموز/يوليو  2021 أنه سيتم طرح العطاء الخاص بإعادة تأهيل طريق الشحن الجوي بعد عيد الأضحى المبارك.


ويمول مشروع إعادة تأهيل طريق الشحن الجوي بقرض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، وسيكون سير العمل في مشروع إعادة تأهيل الطريق بطول (7.4) كم ستكون موزعة على عدة مراحل، وسيتم عمل خلطة خرسانية في المناطق التي تشهد حمولات محورية ثقيلة بطول 1100م، فيما ستتم إعادة تأهيل الخلطة الإسفلتية في باقي أجزاء الطريق، وعمل كافة الأعمال المرافقة له من تصريف لمياه الأمطار والإشارات الإرشادية والتحذيرية، والمدة الزمنية المتوقعة للانتهاء من العمل في المشروع نحو 7 شهور.


 




 

 


 

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