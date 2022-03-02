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الأربعاء، 02-03-2022 01:43 م

طرح عطاء جديد لشراء 120 الف طن من الشعير

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي أنه تم طرح عطاء جديد لشراء 120 ألف طن من مادة الشعير.

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وبيّن لـ "الوكيل الإخباري" أن على من يرغب التقدم للعطاء مراجعة مبنى وزارة الصناعة والتجارة والحصول على نسخة من العطاء التي تتضمن شروطا ومواصفات معينة.


وسبق أن أكد البرماوي لـ " الوكيل الإخباري" أن طرح المناقصات لشراء القمح والشعير لا علاقة له بالأزمة الأوكرانية الروسية.


واوضح أن الوزارة تطرح المناقصات لشراء القمح والشعير بشكل مستمر، مؤكدا أن المخزون الاستراتيجي من القمح والشعير أمن ويكفي الى 15 شهرا.

 

واشترط العطاء إحضار الوثائق التالية عند الشراء وهي :-

صورة عن رخصة المهن سارية المفعول.
صورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد عن (30) ثلاثون يوماً من تاريخ فض العروض.
صورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.


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