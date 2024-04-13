السبت 13-04-2024
الوكيل الاخباري
 

طلبة المدارس الحكومية والخاصة يستأنفون دوامهم غداً والحصة الأولى الساعة 8 صباحاً

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السبت، 13-04-2024 11:54 ص

طلبة المدارس الحكومية والخاصة يستأنفون دوامهم غداً والحصة الأولى الساعة 8 صباحاً

التربية


الوكيل الاخباري - يستأنف طلبة المدارس الحكومية والخاصة غداً الأحد الدوام المدرسي بعد عطلة عيد الفطر التي استمرت 5 أيام ليبدأ الطابور الصباحي الساعة السابعة والنصف.اضافة اعلان


وبحسب تعميم صادر من وزارة التربية والتعليم يبدأ دوام مديريات التربية والتعليم من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثالثة مساءً .

وتبدأ الحصة الأولى في مدارس الفترة الواحدة الساعة الثامنة صباحًا ولمدة 45 دقيقة٬ وتبدأ الحصة الأولى لمدارس الفترتين في تمام السابعة صباحًا على أن تكون مدة 40 دقيقة بحيث تبدأ الحصة الأولى للفترة المسائية الساعة 12.30.

 




 

 


 

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