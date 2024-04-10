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صور - الأردنيون يؤدون صلاة عيد الفطر

الأربعاء، 10-04-2024 08:43 ص

صور - الأردنيون يؤدون صلاة عيد الفطر

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الوكيل الاخباري - أدى الأردنيون صباح الأربعاء، صلاة عيد الفطر في مختلف المساجد والمصليات التي حددتها وزارة الأوقاف في جميع المحافظات.

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وألقى وزير الأوقاف محمد الخلايلة، خطبة العيد في المسجد الحسيني الكبير وسط العاصمة عمّان، بدلا من ساحة المدينة الرياضية بسبب الظروف الجوية السائدة، داعيا إلى المحافظة على ميثاق الإيمان الذي عقد في شهر رمضان المبارك والاستمرار بالالتزام بالعبادات والابتعاد عن المعاصي.


وهنأ وزير الأوقاف جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد والأسرة الأردنية والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة التي تأتي بعد إتمام فريضة الصيام.


وقدم الوزير في بداية الخطبة التهنئة للمسلمين بهذه المناسبة التي تأتي بعد شهر الصيام وهي فريضة وركن من أركان الإسلام.


وقال إن يوم عيد الفطر مدعاة للفرح وإدخال السرور إلى القلوب، مؤكدا أنه في مثل هذه الأيام المباركة نستذكر الأقصى المبارك الذي كان وسيبقى في قلوبنا جميعا، مشيرا إلى مكانة المقدسات الإسلامية والمسيحية في قلوبنا جميعا والتي تحظى برعاية هاشمية.


ودعا الدكتور الخلايلة إلى صلة الرحم وتفقد الفقراء والمساكين تطبيقا لأوامر الله عز وجل بالتراحم بين أبناء المجتمع الواحد، وإخراج صدقة الفطر، مشيرا إلى فضائل التسامح بين الناس ولا سيما في هذا العيد المبارك.


وأعلنت وزارة الأوقاف في وقت سابق، أن صلاة العيد ستقام في تمام الساعة السابعة من صباح الأربعاء؛ في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة بالإضافة للمصليات التي أعلنت عنها الوزارة بالساحات العامة.


وأعلن مفتي المملكة أحمد الحسنات، أن الأربعاء، هو أول أيام عيد الفطر في الأردن، بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال.

 









 




 

 


 

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