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الأربعاء، 10-04-2024 10:39 م

توزيع الهدايا على الأطفال المرضى بمستشفى الأميرة رحمة بمناسبة العيد

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الوكيل الإخباري- وزع مستشفى الأميرة رحمة التعليمي لطب الأطفال في محافظة إربد الهدايا على المرضى الذين يتلقون العلاج في المستشفى في أول أيام عيد الفطر المبارك.

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وقال مدير المستشفى الدكتور زيدون الشرمان الذي شارك بتوزيع الهدايا على الأطفال المتواجدين على أسرة الشفاء والمراجعين لقسم الإسعاف والطوارىء، مع مجموعة من رؤساء الأقسام والكادر الطبي والتمريضي والإداري، إن هذه سنة انتهجها المستشفى ضمن رسالته الإنسانية تجاه متلقي الخدمات الطبية والتي من شأنها تعزيز الثقة بين المريض والمستشفى كأساس لنجاح منظومة العمل.


وبين الشرمان، أن المبادرة تأتي لرسم الإبتسامة والفرحة على وجوه الأطفال الراقدين على أسرة الشفاء في المستشفى، وإدخال السرور إلى قلوبهم والذين أبعدتهم ظروفهم الصحية عن اللعب مع أقرانهم في أيام العيد.

 




 

 


 

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