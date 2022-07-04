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الإثنين، 04-07-2022 12:02 م

طلبة توجيهي: امتحان تاريخ الأردن سهل ومباشر

امتحانات


الوكيل الإخباري - رصد
قال طلبة الثانوية العامة "التوجيهي" إن أسئلة امتحان الثانوية العامة لمبحث تاريخ الأردن سهلة ومباشرة .

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وأضافوا اليوم الإثنين لـ "الوكيل الإخباري" أن كافة أسئلة امتحان تاريخ الاردن من المنهاج بالإضافة إلى تكرار أسئلة سنوات سابقة .


وتقدم للإمتحان اليوم 153674 طالبا وطالبة بواقع، 59386 في الفرع العلمي، و 76424 الفرع الأدبي، و 105 للفرع الشرعي، و 3160 في الفرع الزراعي، و  5835 في الفرع الصناعي، و 1579 للفرع الفندقي، و 7174 للإقتصاد المنزلي، إضافة إلى 10 طالب وطالبة في فرع المعلوماتية و طالب واحد من الفرع الصحي.


 




 

 


 

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