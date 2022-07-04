طلبة توجيهي: امتحان تاريخ الأردن سهل ومباشر

الوكيل الإخباري - رصد

قال طلبة الثانوية العامة "التوجيهي" إن أسئلة امتحان الثانوية العامة لمبحث تاريخ الأردن سهلة ومباشرة .

اضافة اعلان



وأضافوا اليوم الإثنين لـ "الوكيل الإخباري" أن كافة أسئلة امتحان تاريخ الاردن من المنهاج بالإضافة إلى تكرار أسئلة سنوات سابقة .



وتقدم للإمتحان اليوم 153674 طالبا وطالبة بواقع، 59386 في الفرع العلمي، و 76424 الفرع الأدبي، و 105 للفرع الشرعي، و 3160 في الفرع الزراعي، و 5835 في الفرع الصناعي، و 1579 للفرع الفندقي، و 7174 للإقتصاد المنزلي، إضافة إلى 10 طالب وطالبة في فرع المعلوماتية و طالب واحد من الفرع الصحي.