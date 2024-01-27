طوارئ بمختلف البلديات والتعامل مع ارتفاع منسوب المياه وإغلاق عبارات وانهيار جدران - صور

الوكيل الإخباري - نشرت وزارة الادارة المحلية، صوراً خلال تعامل كوادر البلديات في المحافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع تداعيات المنخفض الجوي الذي تشهده المملكة.

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حيث أعلنت بلدية الهاشمية عن حالة الطوارئ ونشرت الفرق في مختلف مناطق البلدية، كما قامت بلدية دير ابي سعيد بإعادة فتح طريق كفر الماء - الاشرفية، بعد ارتفاع منسوب المياه، ووضعت حواجز على جوانب الطرق للحد من تدفق السيول والأمطار على جسم الطريق.



وقامت كوادر بلدية الرمثا بالتعامل مع حالات ارتفاع منسوب المياه على الطرقات، وتفقد شبكة الطرق في مختلف أحياء مدينة الرمثا، كما قامت بلدية عبد الله بن رواحة بشفط تجمعات المياه عن الطرقات من خلال آليات وكوادر البلدية.



وأعلنت بلدية الموقر عن تعاملها مع سقوط قارمات بسبب شدة الرياح، والتعامل مع تجمعات مياه الأمطار عند المناهل والعبارات ومجاري السيول، وفتح عبارات مغلقة بسبب الأكياس البلاستيكية، وتفقد مناهل جسر المنشية وازالة الأتربة داخل المناهل.



وفي جرش تعاملت كوادر بلدية جرش مع انهيار جدارين في منطقة سوف - حي ابورويس، وعلى طريق البرج ، كما أعلنت بلدية إربد الكبرى عن إغلاق طريق بشرى- حوارة جراء ارتفاع منسوب مياه الأمطار في المناطق المنحدرة فيها، بما يشكل خطورة على المركبات والمواطنين، كما أعلنت بلدية الجيزة حالة الطوارئ القصوى في كافة المناطق التابعة لها.



وتشهد مختلف المناطق تساقطا غزيرا للامطار، خلال تأثر المملكة بمنخفض جوي عميق.





























