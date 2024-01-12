مهيدات يتفقد واقع الخدمات في بلدية غرب إربد

الوكيل الإخباري - اطلع أمين عام وزير الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والفنية المهندس حسين مهيدات، اليوم الجمعة، على واقع مستوى الخدمات التي تقدمها البلدية للمواطنين في غرب إربد.

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واستمع من رئيس البلدية جمال البطاينة لأبرز احتياجات البلدية والعقبات والمشاكل التي تحول دون تنفيذ برامجها ومشاريعها حيث وعد مهيدات بالعمل على تذليلها بالتعاون مع الجهات المختصة وذات العلاقة.



واستعرض البطاينة جانبا من إنجازات البلدية ومنها مشروع محطة غسيل وصيانة الآليات والمركبات التي توفر على البلدية نفقات بقيمة ثلاثة آلاف دينار شهريا، فيما تفقد الأمين العام، أعمال البناء الجارية في منطقة كفر يوبا والتي تتضمن مكاتب منفصلة لموظفي أقسام البيئة والأشغال والصحة والسلامة العامة.



وأشاد المهيدات بالجهود التي تنفذها البلدية وخاصة المشاريع التنموية التي تعكس الجهد الكبير والملموس الذي تقوم به والتطورات التي تشهدها على الصعد كافة، مشيداً بالنهضة التي تشهدها البلدية على مستوى النظافة.