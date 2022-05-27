عائلة آل الياسين تنعى الطبيب الدكتور فيصل الياسين والد الملكة

الوكيل الاخباري - نعت عائلة آل الياسين في الأردن والخارج والد جلالة الملكة رانيا ونشرت رسالة جاء فيها :



“يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي”



بمزيد من الحزن والأسى وإيماناً بقضاء الله وقدره ينعى آل الياسين وأقرباؤهم وأنسباؤهم في المملكة الأردنية الهاشمية وفلسطين فقيدهم الكبير المغفور له بإذن الله



الطبيب الدكتور

فيصل صدقي الياسين

زوج السيدة الهام الراسخ

والد جلالة الملكة رانيا العبدالله، ومجدي ودينا الياسين



الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى عصر اليوم الجمعة الموافق 27 أيار من العام 2022، الموافق 26 شوال من العام ألف واربعمائة وثلاثة وأربعين هجرياً عن عمر يناهز الثامنة والثمانين عاماً، بعد حياة حافلة بالتقوى والعطاء، قضاها محباً لأسرته، مخلصاً لوطنه وأمته .



وسيوارى جثمانه الثرى بعد صلاة ظهر السبت الموافق 28 أيار 2022 من مسجد الحرس الملكي الخاص إلى الأضرحة الملكية

ستقتصر مراسم تشييع الجثمان على أفراد الأسرة

وحرصاً على الصحة العامة وسلامة الجميع، يقتصر العزاء على أفراد الأسرة

لا أراكم الله مكروهاً في عزيز



إنا لله وإنا إليه راجعون

تقبل التعازي

برقيا ال الياسين

فاكس رقم 065412261

هاتف/ واتساب 0777941040

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