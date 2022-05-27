الجمعة 27-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

زين تنعى والد جلالة الملكة رانيا العبدالله

رئيس مجلس النواب يعزي بوفاة والد الملكة

الموجودات الأجنبية في ميزانية المركزي ترتفع %0.3

السفير السعودي يعزي بوفاة والد الملكة

وفاة مواطن بحادث دهس في الزرقاء

حشود جماهيرية كبيرة تشارك بفعاليات مهرجان الاستقلال بإربد

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت - تحذيرات

استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب بيت لحم

عبدالله بن زايد: نرغب بتعزيز العلاقات مع تركيا

الفايز يعزي بوفاة والد الملكة

الجمعة، 27-05-2022 09:01 م

عائلة آل الياسين تنعى الطبيب الدكتور فيصل الياسين والد الملكة

3


الوكيل الاخباري - نعت عائلة آل الياسين في الأردن والخارج والد جلالة الملكة رانيا ونشرت رسالة جاء فيها :

“يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي”

بمزيد من الحزن والأسى وإيماناً بقضاء الله وقدره ينعى آل الياسين وأقرباؤهم وأنسباؤهم في المملكة الأردنية الهاشمية وفلسطين فقيدهم الكبير المغفور له بإذن الله

الطبيب الدكتور
فيصل صدقي الياسين
زوج السيدة الهام الراسخ
والد جلالة الملكة رانيا العبدالله، ومجدي ودينا الياسين

الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى عصر اليوم الجمعة الموافق 27 أيار من العام 2022، الموافق 26 شوال من العام ألف واربعمائة وثلاثة وأربعين هجرياً عن عمر يناهز الثامنة والثمانين عاماً، بعد حياة حافلة بالتقوى والعطاء، قضاها محباً لأسرته، مخلصاً لوطنه وأمته .

وسيوارى جثمانه الثرى بعد صلاة ظهر السبت الموافق 28 أيار 2022 من مسجد الحرس الملكي الخاص إلى الأضرحة الملكية
ستقتصر مراسم تشييع الجثمان على أفراد الأسرة
وحرصاً على الصحة العامة وسلامة الجميع، يقتصر العزاء على أفراد الأسرة
لا أراكم الله مكروهاً في عزيز

إنا لله وإنا إليه راجعون
تقبل التعازي
برقيا ال الياسين
فاكس رقم 065412261
هاتف/ واتساب 0777941040

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
خ

السفير السعودي يعزي بوفاة والد الملكة

1

حشود جماهيرية كبيرة تشارك بفعاليات مهرجان الاستقلال بإربد

ف

الفايز يعزي بوفاة والد الملكة

2

إغلاق صناديق اقتراع انتخابات نقابة المحامين الأردنيين لفرز الأصوات

3

جلالة الملكة رانيا تنعى والدها

3

من هو الطبيب فيصل صدقي الياسين والد الملكة ؟

أخبار متعلقة
520221105615836586252

الاثنين أول أيام عيد الفطر في الاردن

وزارة الصحة

وفاتان و225 اصابة كورونا جديدة في الاردن خلال اسبوع

أسرار-تجارة-الألبسة-التركية

القواسمي: زيادة الطلب على شراء الألبسة والأحذية

resize

البيئة تكشف سبب زيادة نسبة الغبار في الأردن

4202228224438242778203

مليون و444 ألف مشترك فعّال بالضمان الاجتماعـي

ذوووو

الأردن يتحرى هلال العيد مساء اليوم