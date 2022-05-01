الإثنين 02-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الامن العام : وفاة طفلة برصاصة من سلاح جدها السبعيني

الأسد ومحمد بن زايد يتبادلان التهاني بحلول عيد الفطر

الملك يتبادل التهاني مع عاهل البحرين

مصدري الخضار تكشف سبب ارتفاع سعر الليمون

لا إصابات كورونا في مستشفيات الجنوب

الدنمارك تستدعي السفير الروسي بعد انتهاك مجالها الجوي

الاتحاد الأوروبي يضع اللمسات الأخيرة على قرار فرض حظر تدريجي على النفط الروسي

الملكة: تقبل الله منا جميعاً وكل عام وأنتم ومن تحبون بألف خير

3 محافظات خالية من كورونا

رمضانيات إربد تنثر اجواء الفرح

الأحد، 01-05-2022 09:52 ص

الأردن يتحرى هلال العيد مساء اليوم

ذوووو


الوكيل الإخباري - يتحرى الأردن هلال شهر شوال 1443ه - 2022م، مساء اليوم الأحد 29 رمضان، لتحديد ما إذا كان يوم الإثنين هو المتمم لشهر رمضان، أم أنه سيكون أول أيام شهر شوال - عيد الفطر - 2022.

اضافة اعلان


وتشير الحسابات الفلكية إلى أن الظروف الفلكية مواتية وبقوة لرؤية هلال شهر شوال بعد مغيب شمس يوم الأحد، إذا تشير إلى أن القمر سيمكث في سماء العاصمة الأردنية عمّان نحو 42 دقيقة بعد مغيب الشمس، وسيكون بعمر يُقارب 20 ساعة، وهو ما يجعل الفرصة قوية لمشاهدته.


ومن المنتظر أن تجتمع لجنة الأهلة في دائرة الإفتاء العام؛ لتتحرى هلال شهر شوال مع نهاية يوم 29 رمضان، الذي يصادف اليوم الأحد الموافق 1/5/2022.


ويشارك في التحري؛ الجمعية الفلكية الأردنية ودائرة الإفتاء العام والاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك وإدارة الأرصاد الجوية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2

الملك يتبادل التهاني مع عاهل البحرين

666

مصدري الخضار تكشف سبب ارتفاع سعر الليمون

كورونا الوكيل

لا إصابات كورونا في مستشفيات الجنوب

ب

الملكة: تقبل الله منا جميعاً وكل عام وأنتم ومن تحبون بألف خير

كورونا 7

3 محافظات خالية من كورونا

52022114822797141260

رمضانيات إربد تنثر اجواء الفرح

أخبار متعلقة
Ke3KwpESklajCISiQur607Cqi25V3pP2cZPRZtAf

تحديد مكان ووقت رصد هلال العيد في الأردن

الاردنيون

تعرّف على مواعيد الليالي الوترية خلال العشر الاواخر من رمضان

Jordan-17A-093_-_Karak_Castle

فعاليات رمضانية منوعة في معان والكرك

3202231173546942856592

الاردن يعلن الاحد أول أيام شهر رمضان المبارك

ق

4800 مشارك في رحلات "أردننا جنة" الجمعة

تحري

الأردن يتحرى هلال شهر رمضان مساء اليوم الجمعة