الأردن يتحرى هلال العيد مساء اليوم

الوكيل الإخباري - يتحرى الأردن هلال شهر شوال 1443ه - 2022م، مساء اليوم الأحد 29 رمضان، لتحديد ما إذا كان يوم الإثنين هو المتمم لشهر رمضان، أم أنه سيكون أول أيام شهر شوال - عيد الفطر - 2022.

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وتشير الحسابات الفلكية إلى أن الظروف الفلكية مواتية وبقوة لرؤية هلال شهر شوال بعد مغيب شمس يوم الأحد، إذا تشير إلى أن القمر سيمكث في سماء العاصمة الأردنية عمّان نحو 42 دقيقة بعد مغيب الشمس، وسيكون بعمر يُقارب 20 ساعة، وهو ما يجعل الفرصة قوية لمشاهدته.



ومن المنتظر أن تجتمع لجنة الأهلة في دائرة الإفتاء العام؛ لتتحرى هلال شهر شوال مع نهاية يوم 29 رمضان، الذي يصادف اليوم الأحد الموافق 1/5/2022.



ويشارك في التحري؛ الجمعية الفلكية الأردنية ودائرة الإفتاء العام والاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك وإدارة الأرصاد الجوية.

