عائلة أردنية تفقد ابنها بعد وفاة والده بأسبوع حزناً عليه

الوكيل الإخباري – براءة الشلالدة

خيم الحزن على عائلة أردنية فقدت ابنها حزنا على والده الذي توفي إثر نزيف دماغي قبل أسبوع في الزرقاء .

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وفي التفاصيل قال أحد أفراد العائلة لـ "الوكيل الإخباري" أن والدهم نقل إلى المستشفى لتعرضه إلى نزيف دماغي أطاح به على سرير العناية الحثيثة لـ 5 أيام ثم وافته المنية يوم الجمعة الموافق 2 كانون أول الحالي .



وأضاف أن وفاة أخيهم كان بسبب انسداد الشريان التاجي حزناً على وفاة والده وذلك بعد أسبوع واحد من دفنه .



وذكر أنهم وجدوا أخاهم متوفي في شقته الذي يعيش فيها لوحده بعد 24 ساعة من وفاته حيث كانوا يعتقدون بأنه نائم .