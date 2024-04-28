توزيع الجوائز على الفرق الفائزة بمسابقة " هاكاثون " النزاهة ومكافحة الفساد

الوكيل الاخباري-

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أُحتفل في العقبة بتوزيع الجوائز على الفائزين بمسابقة هاكاثون النزاهة ومكافحة الفساد، التي كانت أطلقتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية بهدف تطوير لعبة إلكترونية معنية بالنزاهة ومكافحة الفساد، وذلك من خلال تشجيع مبرمجي الألعاب الشباب وعشاق التحديّات من الفئة العمرية (18- 25) وإتاحة الفرصة لهم للمنافسة، وتحفيـزهم لتقديم مبادرات ريادية مبتكرة قائمة على إدماج وسائل التكنولوجيا في مكافحة الفساد والوقاية منه.وقال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي، إن إشراك الشباب في نشر مفاهيم النزاهة ومكافحة الفساد بأساليب غير تقليدية من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة يُعدُّ أمراً ضرورياً، لأن الاستفادة من مواهب وطاقات الشباب، يمكن أن تحقق تقدماً ملموساً في تعزيز معايير النزاهة الوطنية وترسيخها من خلال بث رسائل موجّهة منهم إلى نظرائهم باعتبارهم الشريحة الأعظم في بلدنا.وأكد حجازي خلال كلمته في حفل إعلان نتائج مسابقة "هاكاثون النزاهة" الذي نظمته الهيئة خلال مشاركتها في مؤتمر مستقبل الرياضات الإلكترونية المنعقد في محافظة العقبة بحضور رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز ، والمدير التنفيذي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية مازن طبلت، على ضرورة حشد الطاقات الوطنية لتعزيز منظومة النزاهة، مشيراً إلى الشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية ممثلاً بمختبر الألعاب الأردني، بهدف استقطاب الطاقات الشبابية المبدعة وتنمية مواهبهم وتشجيعهم على الابتكار في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.ونوّه رئيس مجلس الهيئة، إلى أن مجرّد إطلاق فكرة هذا الهاكاثون يأتي ترسيخاً لدور الهيئة في نشر قيم ومفاهيم النزاهة بأساليب مبتكرة، بما يعكس صورة مشرقة للدولة الأردنية في التصدي للفكر السوداوي المعادي للنزاهة أو ما يسمى بالفساد الانطباعي، ودعا الشباب من مختلف الأعمار والمستويات التعليميّة إلى إدامة التواصل مع الهيئة بأفكارهم الابتكارية المستندة إلى التكنولوجيا الحديثة وأي مقترحات تصب في تحقيق غايات وأهداف الهيئة في تعظيم مشاركة الشباب في نشر قيم النزاهة ومكافحة الفساد.